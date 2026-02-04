الرئيس التركي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته بالتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته إلى مصر.

العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ترغب في الاستفادة من روابط الأخوة التاريخية مع مصر، والمساهمة بشكل مشترك في دعم استقرار المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة شهدت تطورًا ملحوظًا وارتقت في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن عدد الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا تجاوز 50 زيارة على مختلف المستويات، وهو ما يعكس الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل والتشاور المستمر.

إرادة سياسية مشتركة

وأوضح الرئيس التركي أن البلدين يتقدمان بخطوات حازمة في مسار رفع حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الهدف يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية.

تأسيس نموذج اقتصادي متكامل

وأضاف أن مصر وتركيا تسعيان إلى تأسيس نموذج اقتصادي متكامل يسهم في تعزيز قدرتهما على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، ويحقق مزيدًا من القوة والمرونة لاقتصادي البلدين في ظل التحديات الدولية الراهنة.

تحقيق مصالح الشعبين

واختتم الرئيس التركي تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية، والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.