الرئيس التركي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار

مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
محمد البدوي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته بالتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته إلى مصر.

 العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ترغب في الاستفادة من روابط الأخوة التاريخية مع مصر، والمساهمة بشكل مشترك في دعم استقرار المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة شهدت تطورًا ملحوظًا وارتقت في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة.


وأشار إلى أن عدد الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا تجاوز 50 زيارة على مختلف المستويات، وهو ما يعكس الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل والتشاور المستمر.

 إرادة سياسية مشتركة

وأوضح الرئيس التركي أن البلدين يتقدمان بخطوات حازمة في مسار رفع حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الهدف يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية.

 تأسيس نموذج اقتصادي متكامل

وأضاف أن مصر وتركيا تسعيان إلى تأسيس نموذج اقتصادي متكامل يسهم في تعزيز قدرتهما على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، ويحقق مزيدًا من القوة والمرونة لاقتصادي البلدين في ظل التحديات الدولية الراهنة.

 تحقيق مصالح الشعبين

واختتم الرئيس التركي تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية، والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

