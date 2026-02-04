قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لاستقبال شهر رمضان

محافظ الفيوم:
محافظ الفيوم:
أ ش أ

 وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسؤولي الغرفة التجارية بالفيوم، وإدارة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات ذات الصلة، لمناقشة استعدادات المحافظة وكافة القطاعات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة.

وقال المحافظ إن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وتناول الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، خلال شهر رمضان الفضيل، ووجه الدكتور الأنصاري، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، وجميع الجهات ذات الصلة، للمرور الدوري على الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من جودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكداً ضرورة إتاحة سلع غذائية ذات جودة عالية بجميع منافذ البيع، وأن تكون التخفيضات التي تقدمها المعارض والشوادر ومنافذ البيع، حقيقية ومستمرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة.

وطالب المحافظ بأهمية التنسيق المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية على المستحقين، لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، موجهاً وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد حصر شامل لعدد كراتين المواد الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان، والموائد الثابتة لاستقبال ضيوف الرحمن، وعدد الوجبات الساخنة التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

م ح ا/ أ غ أ

محافظ الفيوم الاستعداد شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

أرشيفية

الأردن يستضيف جولة محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.. ووقوع إصابات

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد