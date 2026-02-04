محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لاستقبال شهر رمضان

وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ومسؤولي الغرفة التجارية بالفيوم، وإدارة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات ذات الصلة، لمناقشة استعدادات المحافظة وكافة القطاعات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة.

وقال المحافظ إن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وتناول الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، خلال شهر رمضان الفضيل، ووجه الدكتور الأنصاري، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، وجميع الجهات ذات الصلة، للمرور الدوري على الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من جودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكداً ضرورة إتاحة سلع غذائية ذات جودة عالية بجميع منافذ البيع، وأن تكون التخفيضات التي تقدمها المعارض والشوادر ومنافذ البيع، حقيقية ومستمرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة.

وطالب المحافظ بأهمية التنسيق المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية على المستحقين، لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، موجهاً وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد حصر شامل لعدد كراتين المواد الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان، والموائد الثابتة لاستقبال ضيوف الرحمن، وعدد الوجبات الساخنة التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

