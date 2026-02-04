مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

انتهى عرض حلقات مسلسل “تاتو” عبر إحدى المنصات، وهو عمل درامي جديد يعتمد على الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول عالم التاتو والجرائم الإلكترونية، في إطار درامي يخلط بين الغموض والتحقيقات.

وتتمحور قصة المسلسل حول آدم الشرقاوي، الذي يجسد شخصية رسام تاتو، يعود إلى مصر بعد سلسلة نجاحات في الولايات المتحدة، ليلتقي بـ فريدة الألفي - ميران عبدالوارث - (صحفية)، حيث ينطلق الثنائي في رحلة بحث مثيرة لكشف هوية “هاكر خطير” يستهدف رجال الأعمال والمشاهير.

ومع تصاعد الأحداث تتسع دائرة الشكوك، لتطرح الحلقات سؤالًا محوريًا: من يقف خلف هذه الجرائم؟ وهل الهاكر أقرب مما يتخيل الجميع؟.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: ميران عبدالوارث، مروان يونس، طارق النهري، بسمة ياسر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: منير مكرم، فاتن واصل، محمد طاهر.

مسلسل “تاتو” من إنتاج خالد عبد الواحد، وتأليف نهى فاروق وأحمد مريوط، وإخراج أحمد مريوط.