بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية تضمن توجيهات واضحة لضمان انطلاقة منظمة للدراسة من اليوم الأول.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب المدرسية مع بداية الدراسة، بهدف تقليل اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية، إلى جانب استمرار التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني كما كانت في الأول، رغم وجود مطالبات بتخفيفها، مؤكدًا أن السياسة التعليمية لا يجب أن تختلف بين الفصلين الدراسيين.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بعدما أظهرت دراسة تقييمية أن 70% من طلاب الصفوف الثلاثة الأولى لا يتقنون مهارات اللغة العربية، موضحًا أن البرنامج طُبق في 20 محافظة حتى الآن، ومن المقرر أن يمتد إلى مرحلة ثالثة تشمل 7 محافظات إضافية، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي عبر تحسين مهارات القراءة والكتابة.

وعن تأخر إعلان بعض النتائج، لفت إلى أن نتائج صفوف النقل أُعلنت بنسبة تقارب 100%، فيما تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نحو 19 محافظة، مع تبقي 8 محافظات، موضحًا أن أسباب التأخير تعود إلى كثافة أعداد الطلاب في بعض المحافظات واتساع النطاق الجغرافي، إضافة إلى الحرص على التدقيق لضمان دقة النتائج وتقليل التظلمات.