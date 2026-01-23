لننجو من سرقة التاريخ.. مراد مكرم يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الدراسية لمادة التاريخ.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: “السيد وزير التعليم تحية طيبة وبعد الآن أكثر من أي وقت مضي، هناك أهمية قصوى لتدريس التاريخ المصري القديم بكل تفاصيله لأطفالنا في المدارس.. أهم من التاريخ العربي و الفتوحات، أهم من التاريخ الغربي، أهم من أي تاريخ آخر”.

وتابع: “حتي تنجوا بلدنا و تنجوا الأجيال القادمه من فخ سرقة التاريخ الذي ينصب الآن لمصر”.

مراد مكرم عن فوز السنغال بالأمم الافريقية

وعلق الفنان مراد مكرم على فوز منتخب السنغال على المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا.

وكتب مكرم عبر فيسبوك: «مش قادر أشمت فى المغرب، لأن ليا فيها أصدقاء وأحباء كتير، ولما زرتها ماشوفتش من المغاربة غير كل حب واحترام، بس فى نفس الوقت مش قادر أعدى فكرة أن بعض الجماهير المغربية شوشت على النشيد الوطنى لبلدى.. فهقول ماتش قوى والأفضل كسب وخلاص».

وتابع : «بس حابب أفكركم بأن العلاقة بين الجماهير المصرية والجزائرية فضلت سنين طويلة جدا متوترة بسبب حركات زى دى برضه.. يا ريت نتعلم من التاريخ».