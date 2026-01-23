قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
فن وثقافة

لننجو من سرقة التاريخ.. مراد مكرم يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم

مراد مكرم
مراد مكرم
سارة عبد الله

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الدراسية لمادة التاريخ.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: “السيد وزير التعليم تحية طيبة وبعد الآن أكثر من أي وقت مضي، هناك أهمية قصوى لتدريس التاريخ المصري القديم بكل تفاصيله لأطفالنا في المدارس.. أهم من التاريخ العربي و الفتوحات، أهم من التاريخ الغربي، أهم من أي تاريخ آخر”.

وتابع: “حتي تنجوا بلدنا و تنجوا الأجيال القادمه من فخ سرقة التاريخ الذي ينصب الآن لمصر”.

مراد مكرم عن فوز السنغال بالأمم الافريقية 

وعلق  الفنان مراد مكرم على فوز منتخب السنغال على المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا.

وكتب مكرم عبر فيسبوك: «مش قادر أشمت فى المغرب، لأن ليا فيها أصدقاء وأحباء كتير، ولما زرتها ماشوفتش من المغاربة غير كل حب واحترام، بس فى نفس الوقت مش قادر أعدى فكرة أن بعض الجماهير المغربية شوشت على النشيد الوطنى لبلدى.. فهقول ماتش قوى والأفضل كسب وخلاص».

وتابع : «بس حابب أفكركم بأن العلاقة بين الجماهير المصرية والجزائرية فضلت سنين طويلة جدا متوترة بسبب حركات زى دى برضه.. يا ريت نتعلم من التاريخ».

مراد مكرم التاريخ وزير التعليم فيسبوك الفنان مراد مكرم

