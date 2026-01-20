مراد مكرم: ماتهاجمش رموز بلدك وأنجح ناس فيها علشان لقمة العيش

وجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ متابعيه بشأن رموز مصر الناجحين بعد تعرضهم للهجوم في الفترة الأخيرة.

مراد مكرم عبر فيسبوك

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماتهاجمش رموز بلدك وأنجح ناس فيها علشان لقمة العيش.. بيبقي شكلك وحش قوي".

وعلق الفنان مراد مكرم على فوز منتخب السنغال على المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا.

وكتب مكرم عبر فيسبوك: «مش قادر أشمت فى المغرب، لأن ليا فيها أصدقاء وأحباء كتير، ولما زرتها ماشوفتش من المغاربة غير كل حب واحترام، بس فى نفس الوقت مش قادر أعدى فكرة أن بعض الجماهير المغربية شوشت على النشيد الوطنى لبلدى.. فهقول ماتش قوى والأفضل كسب وخلاص».

وتابع : «بس حابب أفكركم بأن العلاقة بين الجماهير المصرية والجزائرية فضلت سنين طويلة جدا متوترة بسبب حركات زى دى برضه.. يا ريت نتعلم من التاريخ».

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.