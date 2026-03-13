قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

خبر صادم لمحبي الشطة.. 3 مخاطر تصيبك عند الإكثار منها

اسماء محمد

تعد الشطة من أشهر التوابل التى تتم إضافتها للأطعمة المختلفة وتمنح الجسم فوائد عديدة مثل الوقاية من السرطان وتقليل الألم ولكن عند تناولها بكميات كبيرة فإن الفوائد تتحول لأضرار.

ووفقا لموقع healthshots نكشف لكم أهم الاثار الجانبية التى تحدث عند تناول الشطة بكميات كبيرة.

إحساس بالحرقان


تشتهر الفلفل الحار بنكهتها اللاذعة وحرارتها الشديدة لاحتوائها على مادة الكابسيسين ، فعند تناولها بكميات كبيرة، قد تسبب إحساسًا حارقًا في الفم والحلق والمعدة، وهو أمر مزعج للغاية لكثير من الناس".


ألم في المعدة وإسهال


قد يؤدي الإفراط في تناول الفلفل الحار إلى آلام في المعدة، وانتفاخ، أو إسهال، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي أو حالات مثل متلازمة القولون العصبي.

وتشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن الفلفل الحار قد يُفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي، لا سيما لدى الأشخاص غير المعتادين على الأطعمة الحارة.


خطر الإصابة بالسرطان 


على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان الفلفل الحار يُساعد في تقليل أو زيادة خطر الإصابة بالسرطان، تشير دراسة نُشرت في المجلة الدولية للسرطان إلى أن الاستهلاك المفرط طويل الأمد للكابسيسين قد يُهيّج بطانة المعدة، وربما يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرارة والمعدة ومع ذلك، يُعتبر تناوله باعتدال آمناً بشكل عام.
 

الشطة فوائد الشطة أضرار الشطة الاثار الجانبية للشطة أضرار الاكثار من الشطة السرطان الالم

