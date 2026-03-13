قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً
فرناس حفظي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال رحلة جوية في غرب العراق. 

وأضافت أن عمليات الإنقاذ جارية لإنقاذ طاقم الطائرة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الخميس، التصدي لهجوم بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وعدد من المسيرات من إيران.

وأوضحت الدفاع القطرية في بيا أن قطر تعرضت لهجوم بعدد (2) صواريخ باليستية وصاروخ كروز وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس.

وأكدت في بيان أن "القوات المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لصاروخ الكروز والتصدي لعدد (2) صاروخ باليستي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحطم طائرة تزويد بالوقود رحلة جوية العراق

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
