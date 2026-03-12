إيران تهدد: سنشعل النفط والغاز في المنطقة إذا وقع أي هجوم على بنيتنا التحتية

هددت إيران بإلحاق أضرار جسيمة بقطاع النفط والغاز في المنطقة إذا ما تعرضت بنيتها التحتية للطاقة للهجوم خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات المركزية للجيش الإيراني، المعروفة باسم "ختم الأنبياء": "سنحرق مناجم النفط والغاز في المنطقة بأدنى هجوم على البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت اليوم 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أطلقتها إيران.

وأوضحت الإمارات أنه منذ بدء الحرب في 28 فبراير، اعترضت دفاعاتها الجوية 278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".