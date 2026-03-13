قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب استقرارا مع أول تداولات له اليوم لجمعة الموافق 13-3-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لآوسط عيار ذهب

وبلغ أخر تحديث سجله  سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6450 جنيهاً للشراء و 6407 جنيهات للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

أظهر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية، استقرارا مع أول تعاملات اليوم ابمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يستقر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا نسبيًا من دون تغيير مع أول تدوالات صباحية له اليوم بدون تغيير وسط ترقب حذر في الأسواق.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

 

سعر الذهب يصعد

وسجل متوسط سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة تبلغ 25 جنيهات أمس الخميس

اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب 

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  7525 جنيهات.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  8600 جنيها للشراء و 8543 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7883 جنيهات للشراء و 7831 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7525 جنيهات للشراء و 7475 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6450 جنيهاً للشراء و 6407 جنيهات للبيع.

غانا تطبق نظامًا جديدًا لعوائد الذهب والليثيوم

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60.2 ألف جنيه للشراء و 59.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5156 دولار للشراء و 5155 دولار للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالتزامن مع صعود محدود في البورصة العالمية، مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. 

كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 ايوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد