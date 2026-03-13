عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة

عقب قرار الحكومة بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، بدأ البحث من قبل المواطنين عن أسعار تذاكر وسائل النقل العام، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السرفيس.

تعديل تعريفة ركوب النقل العام بالقاهرة

قامت محافظة القاهرة، بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض.

وجاءت الاسعار الجديدة كالتالي:

أتوبيس عادي

التعريفة الحالية : 12 جنيها بعد الزيادة: 13 جنيها

أتوبيس مكيف

التعريفة الحالية: 23 جنيها.. بعد الزيادة: 25 جنيها

ميني باص عادي

التعريفة الحالية: 18 جنيها.. بعد الزيادة: 19 جنيها

ميني باص مكيف

التعريفة الحالية: 23 جنيها.. بعد الزيادة: 25 جنيها

وأكد محافظ القاهرة أنه تم سيتم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

إجراءات رقابية مشددة في المواقف

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

التنسيق بين المحافظات المجاورة لمنع استغلال المواطنين

​أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة ، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم العمل على مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس و النقل الجماعي

في الجيزة اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وفي ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة .

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

طباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة

كلف محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والإلتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين، مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.