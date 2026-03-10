بعد زيادة أسعار البنزين.. محافظ القاهرة يتفقد عددا من مواقف النقل العام

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من مواقف النقل الجماعى بالقاهرة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وتضمنت جولة محافظ القاهرة المرور على موقفى الألف مسكن وعبد المنعم رياض، حيث استمع من مديرى الموقفين إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط، ووضع تعريفة الركوب الجديدة فى مكان واضح.

رافق محافظ القاهرة فى جولته الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وقال إنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة، وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.