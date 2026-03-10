5 أسباب رئيسية.. لماذا لا يمكن إقالة ييس توروب من تدريب الأهلي رغم السقوط أمام طلائع الجيش؟

شهدت أروقة النادي الأهلي تصاعد حالة الغضب بين جماهير الفريق بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري الممتاز والتي أعادت فتح النقاش حول مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع المارد الأحمر.

ورغم الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي تطالب برحيله أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مسألة إقالة توروب لم تطرح رسميًا داخل مجلس الإدارة حتى الآن موضحًا أن هناك أسبابًا رئيسية تمنع النادي من اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي.

1 - الحفاظ على الاستقرار الفني قبل المواجهات الحاسمة

يستعد الأهلي لمواجهة مصيرية في دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة وتحديدًا مواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع النهائي وهي مباريات لا تسمح للنادي بالتسرع في تغييرات فنية قد تخل بالتوازن العام للفريق.

وأكد المصدر أن إدارة النادي ترى أن أي قرار بإقالة المدرب الآن قد يربك اللاعبين والجهاز الفني وقد ينعكس سلبًا على أداء الفريق في البطولات القارية خصوصًا أن الفريق يحتاج لتماسك كبير للعبور من مباريات الحسم.

2 - الشرط الجزائي الضخم في عقد توروب

تمثل العقبة المالية أهم الأسباب التي تجعل مجلس الإدارة مترددًا في اتخاذ قرار الإقالة إذ يحتوي عقد توروب على شرط جزائي كبير يفرض على النادي دفع كامل قيمة العقد في حال إقالته قبل انتهاء الموسم ما يقرب من 3 ملايين دولار أو أكثر وهو ما يعد عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة النادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الفريق.

في المقابل لو تم الاتفاق على رحيله بعد نهاية الموسم سينخفض المبلغ المستحق إلى ثلاثة أشهر فقط مما يجعل إدارة الأهلي تفضل الانتظار لتخفيف العبء المالي.

3 - ضعف الحلول البديلة وجاهزية اللاعبين

منذ تولي توروب المهمة لعب الفريق 28 مباراة في مختلف البطولات فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 وخسر 6 وسجل 38 هدفًا واستقبل 23 هدفًا. وأظهرت النتائج أن الفريق يمتلك قاعدة لاعبين جيدة إلا أن غياب مهاجم صريح وقوة هجومية ثابتة يمثل تحديًا لأي مدرب جديد.

ويشير العديد من المتابعين إلى أن استقدام مدرب جديد في هذا التوقيت قد لا ينجح في فرض شخصيته على اللاعبين أو استغلال إمكانياتهم بالشكل المطلوب خاصة مع تلاحم المباريات المحلية والأفريقية الأمر الذي يعقد موقف الإدارة.

4 - الأخطاء الفردية والفنية تعود على الفريق وليس على المدرب وحده

يعترف توروب نفسه في التصريحات الأخيرة بأن الفريق يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الخسارة أمام طلائع الجيش مشيرًا إلى الهدر في الفرص وضعف الانضباط الدفاعي بعد استقبال الهدف الأول.

وبالتالي ترى الإدارة أن رحيله لن يكون حلاً سريعًا حيث أن المشاكل الفنية تظهر بشكل واضح بغض النظر عن المدرب الحالي ما يجعل التركيز على الإصلاح الداخلي وتطوير أداء اللاعبين أكثر فاعلية من تغيير المدرب في منتصف الموسم.

5 - رغبة الإدارة في انتظار نهاية الموسم

تؤكد المصادر أن مجلس إدارة الأهلي يرغب في تقييم الموسم بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن مصير توروب سواء بالإبقاء عليه أو الاستغناء عنه. وبهذه الطريقة يمكن تقليل المخاطر المالية والفنية وإتاحة الفرصة للتخطيط للموسم المقبل بشكل متكامل.