3 أسباب تقود الأهلي لموسم صفري تحت قيادة توروب

ابتعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

ووقع الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وتوقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع عشر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري قبل خوضه مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول فيما انفرد بيراميدز بالمركز الثاني بعد فوزه أمس على البنك الأهلي 1-0

وجاء ترتيب الدوري قبل مباراة الزمالك وإنبي كالتالي



1- الزمالك :43 نقطة من 19 مباراة

2- بيراميدز 43 نقطة من 20 مباراة

3- الأهلي 40 نقطة من 20 مباراة

4- سيرميكا كليوباترا 38 نقطة من 20 مباراة

وينذر جدول ترتيب الدوري المصري عن موسم صفري جديد يقترب من الأهلي حيث ودع منافسات كأس الرابطة وكذلك خسر في كأس مصر أمام وي.

ووسط الأداء السئ الذي يقدمه الأهلي في الموسم الحالي سيواجه صعوبة كبيرة في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وقد يكون الأمر مستحيلا.

ويقدم الأهلي مع ييس توروب أسوأ نسخة ممكن في مشوار الفريق في السنوات الأخيرة فضلا عن التغييرات الفنية بداية الموسم الحالي.

كما يعاني الأهلي من الأخطاء الكارثية على مستوى التعاقدات مثل تعاقده مع كامويش المهاجم الجديد الذي ابتعد عن الملعب واصبح خارج حسابات توروب.

وتضاف للقائمة سلسلة الرواتب التي يتم دفعها لصالح لاعبين خارج النادي حاليا مثل أشرف داري وجراديشار وكريستو ورضا سليم



