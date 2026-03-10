قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. إغلاق مصفاة الرويس التابعة لأدنوك
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماك أليستر: الفوز بدوري الأبطال هو حلمي

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر
علا محمد

كشف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وقال ماك أليستر، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "الفوز بدوري الأبطال هو حلمي.


وواصل :"نحن في عام تنظيم كأس العالم، فلما لا أفوز بكلتا البطولتين".


وأضاف: " نحن نملك في ليفربول فريقاً قادراً على الفوز بدوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من قدرة الفريق على التتويج بلقب البطولة".


تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن المواجهة المرتقبة أمام غلطة سراي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول إن فريقه يعرف جالاتا سراي جيدًا بعد مواجهته سابقًا، مؤكدًا أنهم يواصلون تحليل مباريات الفريق التركي قبل اللقاء المرتقب.

النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا الريدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الواقعة

الراجل مات.. القبص على المتهم بدهس مسن بالمنوفية

المتهم

بسبب خلافات عائلية.. ضبط المتهم بالتعدى على محاسب وتهشيم سيارته بالقليوبية

التبغ

ضبط كميات كبيرة من المعسل والتبغ المغشوش قبل بيعها فى الأسواق

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد