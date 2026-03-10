ماك أليستر: الفوز بدوري الأبطال هو حلمي

كشف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وقال ماك أليستر، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "الفوز بدوري الأبطال هو حلمي.



وواصل :"نحن في عام تنظيم كأس العالم، فلما لا أفوز بكلتا البطولتين".



وأضاف: " نحن نملك في ليفربول فريقاً قادراً على الفوز بدوري أبطال أوروبا وأنا متأكد من قدرة الفريق على التتويج بلقب البطولة".



تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن المواجهة المرتقبة أمام غلطة سراي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول إن فريقه يعرف جالاتا سراي جيدًا بعد مواجهته سابقًا، مؤكدًا أنهم يواصلون تحليل مباريات الفريق التركي قبل اللقاء المرتقب.