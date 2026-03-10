إصابة عاملين في مشاجرة داخل ورشة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص داخل ورشة بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عاملان بورشة ميكانيكا "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة") ، وطرف ثان: (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب مستخدمين "عصي خشبية" وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة.



أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.