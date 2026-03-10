بسبب خلافات عائلية.. ضبط المتهم بالتعدى على محاسب وتهشيم سيارته بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتهشيم إحدى السيارات وإلقاء الحجارة عليها وإحداث تلفيات بها والتعدى على صاحبها بالسب بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص من مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (محاسب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (عاطل "شقيق زوجة شقيقه" – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وكذا رشق سيارته بالحجارة وإحداث تلفيات بها وذلك لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





