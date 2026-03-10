جمعوها من إحدى شركات الاتصالات.. 5 متهمين يغسلون 60 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على إحدى شركات الإتصالات والإستيلاء على مبالغ مالية منها.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على إحدى شركات الإتصالات من خلال إستغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكترونى لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة وإجراء أكثر من (600) معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون سداد أيه مقدمات ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات و السيارات).



وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين

بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.