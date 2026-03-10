اشتروا أراض وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) .

و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (350) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.