بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ببسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق أنه سيكون هناك عدد من الإجراءات اذا استمرت الحرب الأمريكية الإيرانية والتصعيد في المنطقة .

وفي إطار الحرص على الحد من التداعيات الاجتماعية للتطورات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.

وتعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.