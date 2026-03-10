لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المواقف العمومية ورجال المرور بإحكام الرقابة على حركة سيارات الأجرة والسرفيس بالمواقف والطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المكثف داخل مواقف سيارات الأجرة (السرفيس)، للتأكد من وضع الملصقات (الاستيكرات) الخاصة بالتعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي لكل سيارة، إلى جانب تعليق لافتات وبنرات إرشادية واضحة داخل المواقف توضح تعريفة الركوب المعتمدة وخطوط السير.

شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية وتفعيل الأكمنة المتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية، لرصد أي محاولات لتقطيع خطوط السير أو زيادة قيمة الأجرة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تشمل سحب تراخيص المركبات وتوقيع الغرامات المقررة.