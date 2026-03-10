قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين

البهى عمرو

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، إن تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عاد مع زيادة ملحوظة في أعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، موضحا أن أبرز المتغيرات تمثلت في استئناف دخول شاحنات الغاز بكثافة، بعد توقف استمر عدة أيام، إلى جانب استمرار إرسال مساعدات طبية وأدوية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن وزارة التموين أعلنت تجهيز قافلة مساعدات جديدة ستتجه إلى المستودعات الاستراتيجية في العريش، قبل نقلها بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني إلى داخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية في غزة، خاصة في رفح وغرب مدينة غزة، أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين والجرحى، ما يزيد الضغط على الأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن مصر أعلنت استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ صحي، رغم استمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

صواريخ إيران

البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

جنوب لبنان

يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

جانب من الحلقة

اختارت مصر مثوىً لها.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

