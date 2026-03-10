الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، إن تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عاد مع زيادة ملحوظة في أعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، موضحا أن أبرز المتغيرات تمثلت في استئناف دخول شاحنات الغاز بكثافة، بعد توقف استمر عدة أيام، إلى جانب استمرار إرسال مساعدات طبية وأدوية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن وزارة التموين أعلنت تجهيز قافلة مساعدات جديدة ستتجه إلى المستودعات الاستراتيجية في العريش، قبل نقلها بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني إلى داخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية في غزة، خاصة في رفح وغرب مدينة غزة، أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين والجرحى، ما يزيد الضغط على الأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن مصر أعلنت استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ صحي، رغم استمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.