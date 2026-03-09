قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
أخبار العالم

استشهاد فلسطيني بحي الزيتون بغزة و4 إصابات في اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس

أ ش أ

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم "الإثنين"، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب شارع "كشكو" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الآن، 7 شهداء و17 إصابة، فيما لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 648 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 17.728، فيما جرى انتشال 755 جثمانا.

وفي نابلس شمال بالضفة الغربية، أصيب أربعة فلسطينيين برضوض، اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدات بيتا، وجماعين، وعوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية - لـ"وفا" - بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين فلسطينيين في بلدة "جماعين"، واعتدت على مواطن ورشته بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وأضافت أن حارس مستوطنة "يتسهار" هاجم مواطنين إثنين أثناء عملهما في محجر بقرية عوريف، واعتدى عليهما بالضرب، مهددًا إياهما بالقتل إذا واصلا العمل في المكان.

وأشارت إلى أن مستوطنين هاجموا مواطنًا (61 عامًا) من بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

في السياق، اقتحم مستوطنون بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس، وحاولوا إغلاق المسجد أثناء وجود مصلين بداخله.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

رحلة عمرة

فرصة للفوز برحلة عمرة.. سؤال اليوم الـ19 في مسابقة «نورانيات قرآنية»

الفنان طاهر أبو ليلة

«أنت مين؟».. سخرية مفاجئة تربك طاهر أبو ليلة في برنامج ألف ليلة مع فيفي

الفنان طاهر أبو ليلة

ضحك ومواقف مفاجئة.. طاهر أبو ليلة يمازح فيفي عبده في "ألف ليلة وليلة"

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

