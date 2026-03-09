استشهاد فلسطيني بحي الزيتون بغزة و4 إصابات في اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم "الإثنين"، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب شارع "كشكو" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الآن، 7 شهداء و17 إصابة، فيما لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 648 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 17.728، فيما جرى انتشال 755 جثمانا.

وفي نابلس شمال بالضفة الغربية، أصيب أربعة فلسطينيين برضوض، اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدات بيتا، وجماعين، وعوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية - لـ"وفا" - بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين فلسطينيين في بلدة "جماعين"، واعتدت على مواطن ورشته بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وأضافت أن حارس مستوطنة "يتسهار" هاجم مواطنين إثنين أثناء عملهما في محجر بقرية عوريف، واعتدى عليهما بالضرب، مهددًا إياهما بالقتل إذا واصلا العمل في المكان.

وأشارت إلى أن مستوطنين هاجموا مواطنًا (61 عامًا) من بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

في السياق، اقتحم مستوطنون بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس، وحاولوا إغلاق المسجد أثناء وجود مصلين بداخله.