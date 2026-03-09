رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

أزاحت شركة هيونداي الستار رسميا عن النسخة المحدثة من هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏في السوق الهندي، تمهيدا لطرحها تدريجيا في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بحزمة كبيرة من التحديثات شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية إلى جانب إضافة تقنيات جديدة وأنظمة أمان متطورة.

وأوضحت هيونداي أن النسخة الجديدة من هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت، تتضمن أكثر من 25 تحسينا مختلفا في التصميم والتجهيزات، مع الحفاظ على منظومة المحركات الحالية المعروفة بكفاءتها واعتماديتها.

من ناحية التصميم الخارجي، حصلت السيارة هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت، على مظهر أكثر عصرية بفضل واجهة أمامية محدثة تتضمن شبكة أمامية جديدة بلمسات من الكروم الأسود، إلى جانب مصابيح أمامية مزدوجة بتقنية LED مع عدسات بروجيكتور، كما أعيد تصميم الصدامين الأمامي والخلفي، مع إضافة جنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة بتصميم مقطوع بالألماس، فضلا عن تقديم ألوان خارجية جديدة من بينها الأزرق والرمادي.

أما داخل المقصورة، فقد شهدت السيارة تحديثات تهدف إلى رفع مستوى الراحة والتجهيزات، حيث زودت بمقود رياضي جديد وتنجيد من الجلد الصناعي، بالإضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية، ويوفر مقعد السائق إمكانية التعديل في ثمانية اتجاهات مع خاصية الذاكرة وحركة ترحيبية عند الدخول والخروج، بينما يمكن تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيا في أربعة اتجاهات، كما تتضمن التجهيزات الجديدة ستارة شمسية للزجاج الخلفي ونظام فتح ذكي للصندوق الخلفي.

وتستمر السيارة في الاعتماد على شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة مع لوحة عدادات رقمية بنفس المقاس، مع دعم أكثر من 70 خاصية متصلة بالإنترنت وإمكانية تنفيذ أكثر من 350 أمرا صوتيا.

كما تشمل التجهيزات شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، ومقاعد أمامية مهواة، ونظام صوتي من Bose مكون من ثماني سماعات، إلى جانب دعم الاتصال اللاسلكي مع Android Auto وApple CarPlay.

وفيما يتعلق بأنظمة الأمان، وسعت هيونداي تجهيزات السلامة في السيارة لتشمل أكثر من 75 ميزة مختلفة، من أبرزها حزمة Hyundai SmartSense لمساعدة السائق من المستوى الثاني والتي تضم نحو 20 وظيفة، كما أصبحت السيارة مزودة بسبع وسائد هوائية، ونظام كاميرات محيطية، ومراقبة النقاط العمياء، إضافة إلى كاميرا مدمجة لتسجيل القيادة، وتشمل التجهيزات القياسية أيضا أنظمة منع انغلاق المكابح والثبات الإلكتروني ومساعدة الانطلاق على المرتفعات، إلى جانب نقاط تثبيت مقاعد الأطفال.

ميكانيكيا، تحافظ السيارة على خيارين من محركات البنزين رباعية الأسطوانات سعة 1.5 لتر، الأول بتنفس طبيعي بقوة 115 حصانا، بينما يأتي الخيار الثاني مزودا بشاحن تيربو يولد قوة 160 حصانا مع عزم دوران يبلغ 253 نيوتن متر، وترتبط هذه المحركات بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة متغير باستمرار iVT، فيما يتوفر المحرك التيربو أيضا مع ناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

كما توفر السيارة ثلاثة أوضاع للقيادة تشمل Normal وEco وSport، بالإضافة إلى مبدلات سرعة خلف عجلة القيادة ونظام الإيقاف والتشغيل التلقائي للمحرك لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود.