تسريب يكشف عن تصميم iPhone Fold القابل للطي في ملفات CAD ثلاثية الأبعاد

كشفت منصة 9to5Mac أن المسرب المعروف سوني ديكسون نشر عبر منصة X ما يقال إنها ملفات ورسومات ثلاثية الأبعاد (3D CAD) لهاتف آيفون القابل للطي المرتقب، الذي يُشار إليه في التسريبات باسم iPhone Fold، قبل الإعلان المتوقع عنه في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضحت المنصة أن هذه الرسومات تظهر الجهة الخلفية للهاتف بتصميم يتوافق مع المواصفات التي تحدّثت عنها الشائعات سابقًا، حيث تظهر جزيرة كاميرا ممتدة عرضيًا تشبه الموجودة في iPhone Air، لكن مع وجود كاميرتين خلفيتين فقط بدل كاميرا واحدة، إلى جانب فلاش LED وميكروفون ثانوي.

تصميم كتابي قابل للطي مع حواف

وأشارت 9to5Mac إلى أن الرسومات توضح أن iPhone Fold يعتمد تصميمًا «كتابيًا» شبيهًا بهواتف سامسونج Galaxy Z Fold، أي أن الشاشة الرئيسية تكون بالداخل وتُفتح كالكتاب، مع وجود شاشة خارجية للاستخدام في وضع الطي.

وأكدت المنصة أن هيكل الهاتف يبدو مستدير الحواف في جانبين، بينما تظهر الحافتان الأخريان أكثر استقامة عند منطقة المفصل، ما يعكس اختلاف المعالجة التصميمية عند نقطة الطي مقارنة ببقية الإطار، مع الحفاظ على لغة تصميم قريبة من هواتف آيفون الحالية.

كاميرا أمامية في الشاشة الداخلية

وأوضحت 9to5Mac أن إحدى صور CAD المسرّبة تُظهر الهاتف عند فتحه بالكامل، مع نقطة صغيرة في الركن الأيسر العلوي يُعتقد أنها ثقب مخصّص للكاميرا الأمامية في الشاشة الداخلية القابلة للطي.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الرسومات توضح أيضًا ثقبًا للكاميرا في الشاشة الخارجية عند طي الهاتف، ما يعني أن الجهاز قد يضم كاميرتين أماميتين منفصلتين لكل من الشاشة الداخلية والخارجية، بدل الاعتماد على كاميرا واحدة فقط للشاشة الخارجية كما في بعض الهواتف المنافسة.

سماكة متوقعة قريبة من الهواتف المطوية الرائدة الحالية

أكدت تقارير مرتبطة بالتسريبات أن الأبعاد المتداولة لآيفون القابل للطي تشير إلى أن سماكته قد تدور حول 4.5 ملم عند فتحه بالكامل، وما بين 9 و9.5 ملم تقريبًا عند طيه، وهي أرقام تضعه في نفس نطاق سماكة بعض الهواتف القابلة للطي المنافسة من أوبو وهونر.

وأوضحت هذه التقارير أن تصميم المنافذ، وعلى رأسها منفذ USB‑C، يلعب دورًا مهمًا في السماكة النهائية لأي هاتف قابل للطي؛ إذ تشير تحليلات سابقة إلى أن تقليل حجم منفذ USB‑C واستخدامه بتصميم أكثر نحافة – كما حدث في iPhone Air – قد يساعد آبل في توفير مساحة إضافية داخل الهيكل أو تقليل سماكة iPhone Fold بدرجة بسيطة.

توافق مع الشائعات السابقة

وأشارت 9to5Mac إلى أن هذه الفترة من العام تُعد توقيتًا معتادًا لظهور ملفات CAD الخاصة بآيفون القادم، وغالبًا ما تكون قريبة إلى حد كبير من التصميم النهائي الذي تعلن عنه آبل لاحقًا، لأنها تُستخدم عادة من قبل شركات تصنيع الأغطية والإكسسوارات.

وأكدت المنصة في المقابل أن هذه الرسومات ما زالت غير رسمية، وأن آبل قد تُجري تعديلات على بعض التفاصيل التصميمية قبل الإعلان النهائي، مع الإشارة إلى أن أحدث التقارير تتوقع الكشف عن iPhone Fold جنبًا إلى جنب مع هواتف iPhone 18 Pro خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذا التزمت الشركة بالجدول الزمني المتداول في سلسلة التسريبات الحالية