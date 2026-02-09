قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مفتوح وتقنيات ثورية .. سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديد

سماعات الأذن اللاسلكية من سوني
سماعات الأذن اللاسلكية من سوني
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات الأذن الرائدة التالية من سوني ، WF-1000XM6، والمقرر إطلاقها رسميًا في 12 فبراير 2026

ووفقا للتسريبات يبدو أن جهاز XM6 عبارة عن تحسينات دقيقة وليست تغييراً جذرياً، مع بعض التحسينات المهمة في الجوانب الأساسية.
يبدو أن التغيير الأبرز هو معالج QN3e الجديد، الذي يُقال إنه أسرع بثلاث مرات من الشريحة المستخدمة في سماعات WF-1000XM5 . ومن المتوقع أن تُترجم هذه القدرة الإضافية على المعالجة إلى نظام إلغاء ضوضاء نشط أكثر ذكاءً واستجابة.

سماعات الأذن

ميزات سماعات سوني 

كما تزيد سوني عدد الميكروفونات من ستة إلى ثمانية ميكروفونات تكيفية. وبالإضافة إلى مُحسِّن إلغاء الضوضاء التكيفي المُحدَّث وثلاثة أوضاع للصوت المحيط، يُفترض أن تتعامل سماعات XM6 مع البيئات المتغيرة بسلاسة أكبر، سواء كنت في طريقك إلى العمل، أو تمشي في الهواء الطلق، أو تجلس في مقهى.
من ناحية الصوت، يبدو أن سوني تُحسّن سلسلة الصوت الداخلية بدلاً من إعادة ابتكارها. يُقال إن سماعات XM6 مزودة بوحدة تشغيل جديدة، ومن المتوقع استمرار دعم تقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة عبر LDAC، بالإضافة إلى تقنية DSEE Extreme لتحسين جودة الصوت المضغوط. وتشير بعض التقارير أيضًا إلى وجود خيار مُعادل صوت ذي 10 نطاقات في التطبيق، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ضبط الصوت.

تصميم سماعات سوني 

أما عن التصميم فيبدو أن سوني تركز أيضاً على الراحة. ويُقال إن سماعات الأذن تتميز بشكل أكثر راحة، وتدفق هواء مُحسّن، وأطراف أذن معزولة مُعاد تصميمها لعزل الصوت 

أما عن قدرة الشحن فإن عمر البطارية يبقى كما هو الحال في XM5: يصل إلى 8 ساعات مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، بالإضافة إلى 16 ساعة أخرى من علبة الشحن.

تعمل سوني أيضاً على تحسين جودة المكالمات باستخدام ميكروفونات بتقنية تشكيل الشعاع، ومستشعرات توصيل الصوت عبر العظام، وتقنية الحد من ضوضاء الرياح، ومعالجة الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستمر ميزات مقاومة الماء بمعيار IPX4 وإمكانية الاتصال بأجهزة متعددة.
 

سماعات سوني مواصفات سماعات سوني سماعات الأذن سماعات WF 1000XM5 الصوت اللاسلكي تقنية الصوت اللاسلكي ضبط الصوت الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

معبر رفح

استعدادات مكثفة لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد