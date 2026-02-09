بتصميم مفتوح وتقنيات ثورية .. سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديد

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات الأذن الرائدة التالية من سوني ، WF-1000XM6، والمقرر إطلاقها رسميًا في 12 فبراير 2026

ووفقا للتسريبات يبدو أن جهاز XM6 عبارة عن تحسينات دقيقة وليست تغييراً جذرياً، مع بعض التحسينات المهمة في الجوانب الأساسية.

يبدو أن التغيير الأبرز هو معالج QN3e الجديد، الذي يُقال إنه أسرع بثلاث مرات من الشريحة المستخدمة في سماعات WF-1000XM5 . ومن المتوقع أن تُترجم هذه القدرة الإضافية على المعالجة إلى نظام إلغاء ضوضاء نشط أكثر ذكاءً واستجابة.

سماعات الأذن

ميزات سماعات سوني

كما تزيد سوني عدد الميكروفونات من ستة إلى ثمانية ميكروفونات تكيفية. وبالإضافة إلى مُحسِّن إلغاء الضوضاء التكيفي المُحدَّث وثلاثة أوضاع للصوت المحيط، يُفترض أن تتعامل سماعات XM6 مع البيئات المتغيرة بسلاسة أكبر، سواء كنت في طريقك إلى العمل، أو تمشي في الهواء الطلق، أو تجلس في مقهى.

من ناحية الصوت، يبدو أن سوني تُحسّن سلسلة الصوت الداخلية بدلاً من إعادة ابتكارها. يُقال إن سماعات XM6 مزودة بوحدة تشغيل جديدة، ومن المتوقع استمرار دعم تقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة عبر LDAC، بالإضافة إلى تقنية DSEE Extreme لتحسين جودة الصوت المضغوط. وتشير بعض التقارير أيضًا إلى وجود خيار مُعادل صوت ذي 10 نطاقات في التطبيق، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ضبط الصوت.

تصميم سماعات سوني

أما عن التصميم فيبدو أن سوني تركز أيضاً على الراحة. ويُقال إن سماعات الأذن تتميز بشكل أكثر راحة، وتدفق هواء مُحسّن، وأطراف أذن معزولة مُعاد تصميمها لعزل الصوت

أما عن قدرة الشحن فإن عمر البطارية يبقى كما هو الحال في XM5: يصل إلى 8 ساعات مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، بالإضافة إلى 16 ساعة أخرى من علبة الشحن.

تعمل سوني أيضاً على تحسين جودة المكالمات باستخدام ميكروفونات بتقنية تشكيل الشعاع، ومستشعرات توصيل الصوت عبر العظام، وتقنية الحد من ضوضاء الرياح، ومعالجة الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستمر ميزات مقاومة الماء بمعيار IPX4 وإمكانية الاتصال بأجهزة متعددة.

