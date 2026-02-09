أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة النقض بإبطال نتيجة انتخابات البرلمان بدائرة منيا القمح بالشرقية وإعادة الاقتراع بها، موضحا أن محكمة النقض ستصدر قرارات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أي حكم قضائي هو واجب التنفيذ، وعلى البرلمان تنفيذ ما أقرته محكمة النقض بشكل رسمي، مضيفا: “إحنا دولة معندناش مشكلة نبطل الانتخابات بدلا من وجود تشكيك في أي لجنة”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: “العدالة ننفذها والقانون ننفذه، ما ينفعش يكون عندي نائب في المجلس في تشكيك فيه.. لازم يكون كله تمام، إحنا عايزين المجلس كله بدون طعن”.

واستطرد: “محكمة النقض قالت اليوم في قرارها: ماينفعش يكون في عضو بمجلس النواب مطعون في عضويته.. الصح ننفذ أحكام القضاء.. هذا أمر أمام المجلس.. وهذه أحكام واجبة النفاذ.. هذه محكمة النقض.. وطالما حكمت؛ فيجب التنفيذ”.