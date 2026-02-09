قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
أسماء عبد الحفيظ

يُعد رول الفراخ من الوصفات العملية التي تناسب الإفطار أو العزومات، ويتميز بمذاقه الشهي وشكله الجذاب.

 كما يمكن تحضيره مسبقًا وحفظه في الفريزر، ما يجعله خيارًا مثاليًا لرمضان.

طريقة عمل رول الفراخ

طريقة عمل رول الفراخ

تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل رول الفراخ المحشي خطوة بخطوة وطريقة مضمونة وشكل مشهي ومذاق لا يقاوم.

لماذا رول الفراخ؟

  • اقتصادي وسهل التحضير
  • يقبل الحشو بعدة طرق
  • مناسب للأطفال
  • يمكن تقديمه مع أكثر من طبق جانبي
  • المكونات الأساسية
  • صدور فراخ مخلية
  • ملح وفلفل
  • ثوم وبصل بودرة
  • بابريكا أو بهارات فراخ
  • زيت أو زبدة
  • مكونات الحشو اختياري
  • جبنة موتزاريلا أو رومي
  • مشروم أو فلفل ألوان
  • سبانخ أو بسلة
  • بطاطس مسلوقة ومهروسة

طريقة عمل رول الفراخ

  • تُقطع صدور الفراخ شرائح عريضة وتُدق جيدًا حتى تصبح رفيعة.
  • تُتبل الفراخ بالملح والفلفل والبهارات وتُترك 30 دقيقة.
  • تُفرد الشرائح وتُحشى بالحشو المفضل.
  • تُلف بإحكام على شكل رول.
  • يُمكن تثبيت الرول بخيط أو أعواد خشبية.
  • طريقة التسوية
  • في طاسة ساخنة، يُحمر الرول سريعًا من جميع الجوانب.
  • يُنقل إلى الفرن على حرارة متوسطة لمدة 25–30 دقيقة.
  • يُترك 5 دقائق قبل التقطيع للحفاظ على شكله.

طريقة تخزين رول الفراخ

  • يُلف الرول النيئ بورق نايلون بإحكام.
  • يُوضع في أكياس تفريز محكمة.
  • يُخزن لمدة تصل إلى 3 أسابيع.
  • عند الاستخدام، يُفك التجميد في الثلاجة ثم يُطهى مباشرة.

أفكار تقديم

  • مع أرز أبيض أو بسمتي
  • مع بطاطس محمرة أو بيوريه
  • مع صوص مشروم أو كريمة
  • بجانب سلطة خضراء خفيفة

سر الطعم المميز

إضافة ملعقة صغيرة من الخردل أو الكريمة داخل الحشو تعطي نكهة مطاعم مميزة.

رول الفراخ عمل رول الفراخ طريقة عمل رول الفراخ لماذا رول الفراخ طريقة تخزين رول الفراخ أفكار تقديم

