خناقة في بيت الأمة تشعل أزمة وتنتهي باستقالة أمين صندوق الوفد

تقدم ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، باستقالته رسميًا من منصبه، على خلفية مشادة كلامية حادة مع عصام الصباحي، شهدها اجتماع الهيئة العليا للحزب، وتخللتها عبارات انفعالية غير مسبوقة داخل حزب الوفد وصلت لحد التهديد بالضرب.

وجاءت الاستقالة في خطاب موجه إلى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، أكد فيه حسان أنه أدي مهمته طوال ثلاث سنوات «بأقصى درجات الأمانة والانضباط»، متحملًا أعباءً جسيمة شملت إدارة ملفات مالية معقدة، ومواجهات قضائية، وفصلًا تعسفيًا، على حد وصفه.

وأوضح حسان أنه توصل إلى قناعة بأن استمراره في منصبه خلال المرحلة الراهنة أصبح «عبئًا على أطراف داخل الحزب»، وهو ما تأكد له خلال أحداث الاجتماع الأخير التي سبقَت قرار الاستقالة مباشرة، مشيراً إلى أنه وقع على نقل توقيعات أمانة الصندوق إلى المهندس مصطفى رسلان، أمين الصندوق المساعد، ليتولى تسيير الأعمال مؤقتًا لحين اختيار أمين صندوق جديد وفقًا للائحة الحزب.

كما أعلن "حسان"، أنه سلم رئيس الحزب كامل البيانات المتعلقة بالوضع المالي، مؤكدًا أن أموال الوفد وحقوقه في أيدٍ أمينة في ظل القيادة الحالية، موجها الشكر لأعضاء الهيئة العليا الذين ساندوه خلال فترة عمله، خاصة أنهم خاضوا معًا معارك صعبة للحفاظ على أموال الحزب وحقوقه ونجحوا في ذلك.