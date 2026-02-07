رئيس حزب الوفد يعلن تنظيم دورات تدريبية لشباب مصر بمعهد الدراسات السياسية.. صور

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اتحاد «بشبابها» برئاسة محمد محمود بمقر الحزب الرئيسي، وذلك بعد حرصهم على تقديم التهاني له عقب فوزه في انتخابات رئاسة الوفد التي أُجريت في 30 يناير 2026.

وأعرب الدكتور السيد البدوي شحاتة عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة من شباب مصر الوطني، قائلاً: "سعيد جدًا بالتواجد معكم اليوم، فالشباب هم أمل الوطن، وأنتم شباب مخلص ووطني تعملون من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف رئيس الوفد أن معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد سيقوم بتنظيم دورة خاصة لشباب اتحاد «بشبابها» على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحزب على أتم الاستعداد لدعم الشباب سياسيًا وثقافيًا وعلميًا، من أجل إعداد كوادر سياسية قادرة على القيادة في المستقبل.

وقال رئيس الوفد إن انتخابات المجالس المحلية ستشهد نسبة مشاركة شبابية تبلغ 25%، مؤكدًا ضرورة أن يكون لشباب اتحاد «بشبابها» نصيب من هذه المشاركة، وذلك من خلال الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن شباب حزب الوفد لديهم خبرة كبيرة في العمل السياسي والحزبي، موضحًا أنه سيجتمع بهم الأسبوع المقبل لتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد «بشبابها»، مؤكدًا أهمية التواصل مع هذا الجيل. كما أعلن عن وجود تعاون لوجيستي من شباب الوفد مع شباب اتحاد «بشبابها» على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم تخصيص ثلاث جوائز يقدمها معهد الدراسات السياسية في ختام الدورة، تُمنح للمراكز الأول والثاني والثالث في مسابقة أفضل بحث، على أن يتولى بنفسه تسليم شهادات الدورة والجوائز، تعبيرًا عن سعادته بتواجد الشباب داخل بيت الأمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن معهد الدراسات الوفدية مفتوح أمام جميع الشباب، وليس شباب الوفد فقط، مشددًا على أن بيت الأمة يتسع للجميع.

وهنّأ محمد محمود، رئيس اتحاد «بشبابها» ، الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على فوزه في انتخابات رئاسة الحزب، قائلاً: "حرصنا على تقديم التهاني للدكتور السيد البدوي عقب فوزه في انتخابات الحزب".

وثمّن رئيس اتحاد «بشبابها» حديث رئيس الوفد، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل من أجل مصلحة الوطن، وقد نظم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أنشطة الاتحاد.