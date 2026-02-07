قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة
الجرام بـ 23 مليون يورو.. ما هو أغلى معدن في العالم؟
الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الوفد يعلن تنظيم دورات تدريبية لشباب مصر بمعهد الدراسات السياسية.. صور

رئيس حزب الوفد يستقبل اتحاد «بشبابها»
رئيس حزب الوفد يستقبل اتحاد «بشبابها»
معتز الخصوصي

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اتحاد «بشبابها»  برئاسة محمد محمود  بمقر الحزب الرئيسي، وذلك بعد حرصهم على تقديم التهاني له عقب فوزه في انتخابات رئاسة الوفد التي أُجريت في 30 يناير 2026.

وأعرب الدكتور السيد البدوي شحاتة عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة من شباب مصر الوطني، قائلاً: "سعيد جدًا بالتواجد معكم اليوم، فالشباب هم أمل الوطن، وأنتم شباب مخلص ووطني تعملون من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف رئيس الوفد أن معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد سيقوم بتنظيم دورة خاصة لشباب اتحاد «بشبابها» على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحزب على أتم الاستعداد لدعم الشباب سياسيًا وثقافيًا وعلميًا، من أجل إعداد كوادر سياسية قادرة على القيادة في المستقبل.

وقال رئيس الوفد إن انتخابات المجالس المحلية ستشهد نسبة مشاركة شبابية تبلغ 25%، مؤكدًا ضرورة أن يكون لشباب اتحاد «بشبابها» نصيب من هذه المشاركة، وذلك من خلال الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن شباب حزب الوفد لديهم خبرة كبيرة في العمل السياسي والحزبي، موضحًا أنه سيجتمع بهم الأسبوع المقبل لتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد «بشبابها»، مؤكدًا أهمية التواصل مع هذا الجيل. كما أعلن عن وجود تعاون لوجيستي من شباب الوفد مع شباب اتحاد «بشبابها» على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم تخصيص ثلاث جوائز يقدمها معهد الدراسات السياسية في ختام الدورة، تُمنح للمراكز الأول والثاني والثالث في مسابقة أفضل بحث، على أن يتولى بنفسه تسليم شهادات الدورة والجوائز، تعبيرًا عن سعادته بتواجد الشباب داخل بيت الأمة. 
واختتم حديثه بالتأكيد على أن معهد الدراسات الوفدية مفتوح أمام جميع الشباب، وليس شباب الوفد فقط، مشددًا على أن بيت الأمة يتسع للجميع.

وهنّأ محمد محمود، رئيس اتحاد «بشبابها» ، الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على فوزه في انتخابات رئاسة الحزب، قائلاً: "حرصنا على تقديم التهاني للدكتور السيد البدوي عقب فوزه في انتخابات الحزب".
وثمّن رئيس اتحاد «بشبابها»  حديث رئيس الوفد، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل من أجل مصلحة الوطن، وقد نظم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أنشطة الاتحاد.

السيد البدوي حزب الوفد بشبابها الدكتور السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

Oppo Find N6

موعد إطلاق Oppo Find N6 ينكشف رسميًا .. هاتف قابل للطي بعد رأس السنة الصينية

هينيسي فيلوسيرابتور

250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

1xBet

بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد