إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

شهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفا في البنك المركزي مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل 47.02 جنيه للبيع مقابل 46.99 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند  47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ثباتا في بنك القاهرة ليسجل  46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

تبابن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، العربي الإفريقي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، المصري الخليجي) نحو  46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي،المصرف العربي،  الشركة المصرفية العربية،  العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك) نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، البركة، التعمير والإسكان)لنحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري) نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

46.94 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

46.91 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

46.96 جنيه للبيع.

