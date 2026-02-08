إنبي 2008 يفوز على السكة الحديد بسداسية

حقق فريق نادي إنبي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بنتيجة 6- 0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب السكك الحديد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة دوري منطقة القاهرة للأندية السوبر.

وقدم لاعبو إنبي عرضًا قويًا، فرضوا خلاله سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء، مع أداء جماعي مميز وتنظيم رائع في جميع الخطوط، تُوِّج بتسجيل ستة أهداف جاءت عن طريق:

عبد العزيز الزغبي – ثلاثة أهداف

ياسين حسام – هدف

فارس فخري – هدف

محمد أنس كوشا – هدف

وبهذا الفوز، يواصل فريق إنبي تصدره لجدول ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، مؤكدًا أحقيته بالصدارة ومواصلته للمشوار القوي في المنافسات.