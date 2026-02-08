الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط

مع اقتراب صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2026، يبحث الكثير من المتقدمين للاشتراك في المبادرة عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة2026، حيث يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط الانضمام والتسجيل في المبادرة والحصول على مساعدات تكافل وكرامة المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي بشكل شهري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2026

بحسب وزارة التضامن الإجتماعي، من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 لجميع المستفيدين، بمَن في ذلك حاملو بطاقات «ميزة»، في يوم 15 من كل شهر.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.

الرابط الرسمي للاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

الاستعلام متاح حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها:

https://tk.moss.gov.eg/ أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الرقمية https://digital.gov.eg (قسم تكافل وكرامة).

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

2- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3-يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4-يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5-أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

طريقة تقديم شكوى تكافل وكرامة

عند الحاجة لتقديم شكوى أو مراجعة البيانات، يشترط تجهيز بعض المستندات الأساسية، والتي تشمل: