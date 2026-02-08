قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
أحمد موسى: التعديل الوزاري سنة حياة.. والرئيس يسير بحكمة للحفاظ على الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
رشا عوني

مع اقتراب صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2026، يبحث الكثير من المتقدمين للاشتراك في المبادرة عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة2026، حيث يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط الانضمام والتسجيل في المبادرة والحصول على مساعدات تكافل وكرامة المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي بشكل شهري.

موعد صرف معاش  تكافل وكرامة شهر فبراير2026

بحسب وزارة التضامن الإجتماعي، من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 لجميع المستفيدين، بمَن في ذلك حاملو بطاقات «ميزة»، في يوم 15 من كل شهر.

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 – الأسبوع

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.

الرابط الرسمي للاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

الاستعلام متاح حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها:
https://tk.moss.gov.eg/  أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الرقمية https://digital.gov.eg  (قسم تكافل وكرامة).

خطوات الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023 إلكترونيا في مصر - دار الهلال

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

2- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3-يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4-يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5-أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

طريقة تقديم شكوى تكافل وكرامة

عند الحاجة لتقديم شكوى أو مراجعة البيانات، يشترط تجهيز بعض المستندات الأساسية، والتي تشمل:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية.
  • مستند يثبت محل السكن، مثل إيصال مرافق أو بطاقة تموين.
  • تقرير طبي في حال وجود إعاقة.
  • شهادات ميلاد الأبناء المسجلين ضمن الأسرة المستفيدة.
الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي شروط معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

إنتر ميلان

إنتر ميلان يسحق ساسولو بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

تريزيجيه

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد