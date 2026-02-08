قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نهاية الأسبوع المقبل.. نقيب الأطباء يعلن مفاجأة سارة لخريجي الطب

الدكتور أسامة عبد الحي
الدكتور أسامة عبد الحي
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن هناك تأخير بخصوص الإعلان عن تكليف خريجي كليات الطب، حيث يدرك الجميع أن هناك اهتمامًا وتساؤلات متزايدة حول وضع التكليف، خاصة بعد التصريح بأن التكليف سيكون بناءً على الاحتياجات.


وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه يبدي استغرابه من موقف وزارة الصحة بشأن التكليف قائلاً: إنه يشعر وكأن الوزارة تتفاجأ بوجود خريجي كليات الطب، وكأنها غير مدركة أن هناك من أنهوا فترة الامتياز ولا يزال موقفهم من التكليف غير واضح.


 

ولفت إلى أن آخر الأخبار بخصوص هذا الأمر أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيتم إعلان حلقة التكليف، وأن هذا وعد من وزارة الصحة، وأن النقابة حصلت على أكثر من وعد من قبل، وأن آخر موعد نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن تأخر التكليف يضر بمصلحة شباب الأطباء، مطالبا بوضع وقت زمني للتكليف، حتى لا تحدث بعد المشكلات للخريجين.

الأطباء الطب نقيب الأطباء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

منتخب مصر

جيل ذهبي جديد.. تغيير 25% من القوام الأساسي لمنتخب اليد و5 لاعبين يتألقون في قائمة باسكوال

سلوت

سلوت يهاجم الحكم بعد خسارة ليفربول القاتلة أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج

بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

