نهاية الأسبوع المقبل.. نقيب الأطباء يعلن مفاجأة سارة لخريجي الطب

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن هناك تأخير بخصوص الإعلان عن تكليف خريجي كليات الطب، حيث يدرك الجميع أن هناك اهتمامًا وتساؤلات متزايدة حول وضع التكليف، خاصة بعد التصريح بأن التكليف سيكون بناءً على الاحتياجات.



وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه يبدي استغرابه من موقف وزارة الصحة بشأن التكليف قائلاً: إنه يشعر وكأن الوزارة تتفاجأ بوجود خريجي كليات الطب، وكأنها غير مدركة أن هناك من أنهوا فترة الامتياز ولا يزال موقفهم من التكليف غير واضح.





ولفت إلى أن آخر الأخبار بخصوص هذا الأمر أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيتم إعلان حلقة التكليف، وأن هذا وعد من وزارة الصحة، وأن النقابة حصلت على أكثر من وعد من قبل، وأن آخر موعد نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن تأخر التكليف يضر بمصلحة شباب الأطباء، مطالبا بوضع وقت زمني للتكليف، حتى لا تحدث بعد المشكلات للخريجين.