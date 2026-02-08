متى تكون تحاليل الطفل ضرورية؟ طبيب يوضح

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري صحة الأطفال وحديثي الولادة، أن في بعض الأحيان بعد الكشف على الطفل، يطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل، لكن الهدف منها لا يكون لمجرد الاطمئنان فقط، وإنما لاستكمال التشخيص بناءا على ما تم ملاحظته أثناء الفحص الإكلينيكي.

أكد الدكتور عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن التحاليل الطبية ليست إجراء عشوائي، بل تطلب عندما يكون هناك اشتباه في مرض معين، أو في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة لفترة، أو ظهور أعراض تستدعي التأكد من سببها.

أما قيام بعض الأمهات بإجراء تحاليل من تلقاء أنفسهم دون سبب واضح، لمجرد القلق أو الاطمئنان، فهو أمر غير ضروري في أغلب الأحيان ولا يفضل فعله.

أما بالنسبة لدقة النتائج، يؤكد استشاري الأطفال أن معظم المعامل حاليا موثوقة وتحمل شهادات جودة، وبالتالي تكون النتائج دقيقة في الغالب، بشرط أن يكون التحليل مطلوب لسبب طبي واضح.

ويحذر عمرو سالم من الإفراط في إجراء تحاليل دورية مثل السكر، والغدة، والكبد والكلى كل عدة أشهر دون داعي، لما في ذلك من إرهاق للطفل، خاصة بسبب سحب كميات من الدم دون مبرر طبي حقيقي.



