قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 فحوصات روتينية تساعد في الكشف المبكر عن السرطان

السرطان
السرطان
هاجر هانئ

يُحسّن الكشف المبكر عن السرطان نتائج العلاج بشكل كبير، ومع ذلك يتجاهل الكثيرون الفحوصات الروتينية. يقول الأطباء إن فحوصات بسيطة يمكنها الكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض، وذلك بحسب العمر وعوامل الخطر. تشمل الفحوصات الأساسية تصوير الثدي بالأشعة السينية، ومسحة عنق الرحم، واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري، وفحص المبيض، وتنظير القولون، والتصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة - وهي أدوات يمكنها تحديد السرطان مبكرًا وإنقاذ الأرواح.

فيما يخص السرطان، كلما تم اكتشافه مبكراً، زادت فرص نجاح العلاج. مع ذلك، يؤجل الكثيرون الفحوصات الروتينية أو يتجاهلونها، غالباً لشعورهم بالصحة أو خوفاً من سماع أخبار سيئة. 

ويؤكد الأطباء أن بعض الفحوصات الصحية الروتينية البسيطة قادرة على رصد علامات تحذيرية قبل ظهور الأعراض بسنوات.

"صحيح أنه لا يوجد فحص واحد قادر على تشخيص جميع أنواع السرطان، إلا أن الفحوصات الدورية المنتظمة يمكنها الكشف عن أنواع معينة منه، حتى قبل ظهور الأعراض. ​​ونظرًا لاختلاف فعالية الفحوصات باختلاف العمر والجنس والتاريخ العائلي للإصابة بالسرطان، وحتى عوامل الخطر الشخصية، فإن توصيات الفحص تختلف اختلافًا كبيرًا"، هذا ما قاله الدكتور مانديب سينغ مالهوترا، مدير قسم جراحة الأورام في مستشفى سي كي بيرلا.

فحوصات تساعد في الكشف المبكر عن السرطان

إليكم خمسة اختبارات أساسية يمكن أن تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وإنقاذ الأرواح.

-تصوير الثدي بالأشعة السينية
يُعدّ تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) من أكثر الطرق فعاليةً للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يُنصح النساء  عمومًا بإجراء الماموجرام سنويًا بعد بلوغهنّ سنّ 45 عامًا. وتتمتع صور الأشعة السينية المتخصصة للثدي بالقدرة على الكشف عن علامات سرطان الثدي قبل وقت طويل من إمكانية الشعور بأي كتلة. وقالت الدكتورة مالهوترا: "بالإضافة إلى الماموغرام، يُنصح النساء بإجراء فحص ذاتي شهري للثدي، والخضوع لفحص سريري للثدي كل ستة إلى اثني عشر شهرًا".

نتيجةً لكثافة أنسجة الثدي لدى الشابات، تقل دقة الفحوصات، وغالبًا ما يتأخر الكشف المبكر. وأضاف: "إذا كان لدى المرأة تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، أو إذا كانت أكثر عرضةً لخطر الإصابة بسبب وراثي، فقد يكون من الضروري إجراء فحص مبكر باستخدام الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وفقًا لتوجيهات الطبيب".

-مسحة عنق الرحم وفحص فيروس الورم الحليمي البشري
يُستخدم فحص مسحة عنق الرحم للكشف المبكر عن التغيرات الخلوية في عنق الرحم التي قد تتطور إلى سرطان. يُنصح عمومًا بالبدء في إجراء الفحص عند بلوغ سن 25 عامًا، مع تكراره كل ثلاث إلى خمس سنوات. غالبًا ما يُجرى فحص فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بالتزامن مع مسحة عنق الرحم، لأن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

على الرغم من أن الفحص يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر، إلا أن أفضل استراتيجية وقائية هي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

-التصوير بالموجات فوق الصوتية وCA-125
يُعد سرطان المبيض مرضاً يصعب تشخيصه في مراحله المبكرة لأن أعراضه غير محددة. وقال الدكتور مالهوترا: "لا يُنصح عموماً بإجراء الفحص لجميع النساء، ولكن يمكن فحص النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض، أو النساء اللواتي لديهن طفرات جينية في BRCA1 أو BRCA2".

يتم ذلك بشكل عام عن طريق الموجات فوق الصوتية أو الفحص عبر المهبل، واختبار الدم CA-125.


-تنظير القولون واختبارات البراز
يُعد فحص سرطان القولون والمستقيم ذا أهمية خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي، أو نظام غذائي غني باللحوم الحمراء ومنخفض الألياف، أو متلازمات وراثية مثل داء السلائل الورمي الغدي العائلي أو سرطان القولون والمستقيم الوراثي غير السلائلي.

يُعدّ تنظير القولون، وتنظير المستقيم المرن، واختبار الدم الخفي في البراز من بين الطرق المستخدمة في الفحص. ويمكن أن يساهم استئصال الأورام الحميدة التي قد تتحول إلى سرطان في الوقاية من تطور المرض.

-التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة
يجري تطوير فحوصات التصوير المقطعي المحوسب بجرعات منخفضة كأدوات فحص لأفراد مختارين معرضين لخطر كبير، وخاصة المدخنين المزمنين. يمكن لهذه الفحوصات تحديد عقيدات الرئة الصغيرة قبل ظهور الأعراض، ويجب إجراؤها فقط تحت إشراف طبي.

المصدر: timesnownews

السرطان الفحوصات الروتينية الفحوصات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد