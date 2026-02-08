قبل رمضان.. منتجات شائعة ينصح بتجنّب شرائها حفاظًا على الصحة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه كثير من الأسر إلى تخزين المنتجات الغذائية استعدادًا للصيام، إلا أن خبراء تغذية يحذّرون من بعض الأصناف الشائعة التي قد تضر بالصحة وتزيد الشعور بالعطش والإرهاق خلال ساعات الصيام، مؤكدين أن حسن الاختيار قبل رمضان ينعكس بشكل مباشر على صحة الصائم.



عصائر مذابة ومشروبات جاهزة



تأتي العصائر المُذابة والمعلبة على رأس المنتجات التي يُفضّل الابتعاد عنها، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر والمواد الحافظة، ما يؤدي إلى زيادة العطش وارتفاع مستوى السكر في الدم، دون فائدة غذائية حقيقية.



مشروبات غازية ومحلاة



المشروبات الغازية والمحلاة صناعيًا تُعد من أخطر الخيارات على مائدة الإفطار، إذ تسبب اضطرابات هضمية وتزيد فقدان السوائل من الجسم، ما يؤثر سلبًا على ترطيب الصائم.

حلويات ومقرمشات مُصنّعة



يحذر المختصون من الإفراط في شراء الحلويات الجاهزة والمقرمشات المالحة، لاحتوائها على دهون مهدرجة وكميات كبيرة من الصوديوم، وهو ما يسبب العطش والإجهاد خلال الصيام.



أطعمة جاهزة عالية الملح



الأطعمة المعلبة والجاهزة التي تحتوي على نسب عالية من الملح والمواد الحافظة قد تؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بالخمول، خاصة عند تناولها في وجبة السحور.



بدائل صحية ينصح بها

وينصح الخبراء بالاعتماد على العصائر الطبيعية الطازجة، والمياه، والفواكه، والتمر، والزبادي، مع تقليل السكريات والملح، لتحقيق توازن غذائي يساعد على صيام صحي ومريح.



ويؤكد المختصون أن التخطيط الجيد للتسوق قبل رمضان، والابتعاد عن المنتجات غير الصحية، يساهم في الحفاظ على النشاط والصحة طوال الشهر الكريم.