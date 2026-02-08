رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الشريف

يبحث أولياء أمور وطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، أعلن الأزهر الشريف رسميا اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 82.40%، وذلك بعد إتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لتمكين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية

اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، إلى جانب اعتماد نتائج البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، وكذلك نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.

وأظهرت النتائج أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 طالبا، حضر منهم 261276.

كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية 82.40%، من إجمالي 206208 طلاب تقدموا للامتحانات، حضر منهم 203758.

وسجل البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية نسبة نجاح بلغت 96.5%، من بين 775 طالبا تقدموا للامتحانات، حضر منهم 748.

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخارجية

فيما يخص نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدول تنزانيا، تشاد، نيجيريا، النيجر، إندونيسيا، العراق، والصومال، فقد بلغت نسبة النجاح 52.03%، بما يعكس استمرار جهود الأزهر الشريف في دعم العملية التعليمية بالمعاهد الخارجية ونشر منهجه الوسطي في مختلف دول العالم.

إتاحة النتائج إلكترونيا

وجه وكيل الأزهر الشريف بنشر النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينا لهم من الاطلاع على النتائج دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

وأصبحت نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2026 متاحة رسميا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات، وفقا للضوابط المعتمدة التي تضمن الدقة والعدالة.

روابط نتائج الشهادات الأزهرية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

(https://natiga.azhar.eg/indexprep.html)

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

(https://natiga.azhar.eg/indexprimary.html)

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الاستعلام عن نتيجة الترم الأول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمات الأزهر التعليمية، والضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، ثم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات كاملة.

تفاصيل نتيجة الترم الأول

تشمل نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري درجات المواد الأساسية المقررة، والتي جرى تصحيحها داخل الكنترولات الأزهرية وفق أعلى معايير الدقة والمراجعة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.

وأكدت قيادات تعليمية بالأزهر أن أعمال التصحيح تمت على عدة مراحل شملت مراجعة أوراق الإجابة، ورصد الدرجات، وتجميع النتائج إلكترونيا قبل اعتمادها وإتاحتها رسميا.

حالة ترقب قبل إعلان النتيجة

وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء أمورهم، نظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في تحديد المسار الدراسي للطلاب خلال السنوات المقبلة، سواء بالالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية أو استكمال الدراسة وفقا للتنسيق المعتمد.

تطوير الخدمات الإلكترونية بالأزهر

ويواصل الأزهر الشريف تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وعلى رأسها إتاحة نتائج الامتحانات إلكترونيا، بما يواكب التحول الرقمي، ويحقق سهولة الوصول إلى المعلومات التعليمية، مع التأكيد على توفير الدعم الفني للطلاب في حال مواجهة أي مشكلات أثناء الاستعلام عن النتائج.