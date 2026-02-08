قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
محمد غالي

يبحث أولياء أمور وطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، أعلن الأزهر الشريف رسميا اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 82.40%، وذلك بعد إتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لتمكين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية

اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، إلى جانب اعتماد نتائج البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، وكذلك نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.

وأظهرت النتائج أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 طالبا، حضر منهم 261276.

 كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية 82.40%، من إجمالي 206208 طلاب تقدموا للامتحانات، حضر منهم 203758. 

وسجل البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية نسبة نجاح بلغت 96.5%، من بين 775 طالبا تقدموا للامتحانات، حضر منهم 748.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخارجية

فيما يخص نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدول تنزانيا، تشاد، نيجيريا، النيجر، إندونيسيا، العراق، والصومال، فقد بلغت نسبة النجاح 52.03%، بما يعكس استمرار جهود الأزهر الشريف في دعم العملية التعليمية بالمعاهد الخارجية ونشر منهجه الوسطي في مختلف دول العالم.

إتاحة النتائج إلكترونيا

وجه وكيل الأزهر الشريف بنشر النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينا لهم من الاطلاع على النتائج دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية. 

وأصبحت نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2026 متاحة رسميا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات، وفقا للضوابط المعتمدة التي تضمن الدقة والعدالة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

روابط نتائج الشهادات الأزهرية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
(https://natiga.azhar.eg/indexprep.html)

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
(https://natiga.azhar.eg/indexprimary.html)

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الاستعلام عن نتيجة الترم الأول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمات الأزهر التعليمية، والضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، ثم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات كاملة.

تفاصيل نتيجة الترم الأول

تشمل نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي الأزهري درجات المواد الأساسية المقررة، والتي جرى تصحيحها داخل الكنترولات الأزهرية وفق أعلى معايير الدقة والمراجعة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا. 

وأكدت قيادات تعليمية بالأزهر أن أعمال التصحيح تمت على عدة مراحل شملت مراجعة أوراق الإجابة، ورصد الدرجات، وتجميع النتائج إلكترونيا قبل اعتمادها وإتاحتها رسميا.

حالة ترقب قبل إعلان النتيجة

وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء أمورهم، نظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في تحديد المسار الدراسي للطلاب خلال السنوات المقبلة، سواء بالالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية أو استكمال الدراسة وفقا للتنسيق المعتمد.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

تطوير الخدمات الإلكترونية بالأزهر

ويواصل الأزهر الشريف تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وعلى رأسها إتاحة نتائج الامتحانات إلكترونيا، بما يواكب التحول الرقمي، ويحقق سهولة الوصول إلى المعلومات التعليمية، مع التأكيد على توفير الدعم الفني للطلاب في حال مواجهة أي مشكلات أثناء الاستعلام عن النتائج.

الأزهر الشريف اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الأزهرية الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ترشيحاتنا

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

النجم حمادة هلال

بسبب الإجهاد .. حمادة هلال راحة 3 أيام بطلب من مخرج المداح

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد