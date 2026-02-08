الثلاثاء.. ندوة علمية بعنوان «تحويل القبلة.. دروس عصرية» بأكاديمية الأزهر

تنظّم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ندوة علمية بعنوان: «تحويل القبلة.. دروس عصرية»، يوم الثلاثاء الموافق (١٠) فبراير (٢٠٢٦م)، في تمام الساعة (١١) صباحًا، بقاعة مؤتمرات الأزهر.

جاء ذلك بتوجيهات من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ندوة علمية بعنوان «تحويل القبلة.. دروس عصرية» بأكاديمية الأزهر

ويشارك في الندوة كل من د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، جامعة الأزهر، ود. مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا، جامعة الأزهر.

وتناقش الندوة الأبعاد العقدية والتربوية والدعوية لحدث تحويل القبلة، وما يحمله من دلالات عميقة في بناء الهوية، وترسيخ قيم الطاعة والانقياد، واستلهام الدروس المعاصرة في واقع الأمة.