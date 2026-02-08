قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق السيد عن سقوط الزمالك أمام زيسكو: خسارة صعبت الموقف
ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة
طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
بشير العدل: نمو قطاع السياحة يعزز مصادر الدولة من النقد الأجنبي ويحقق التنمية المستدامة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن قطاع السياحة في مصر، شهد خلال الفترة الأخيرة، طفرة كبيرة، ساهمت وبشكل واضح في تعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

دعم القيادة السياسية

وقال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، إن قطاع السياحة يمثل أحد أهم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وقد شهد القطاع، بدعم القيادة السياسية، وجهود الحكومة نموا واضحا، ساهم في زيادة مساهمة القطاع في موارد الدولة من العملة الصعبة، حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار، إلى نحو 16 مليار دولار، مما يعزز من قيمة الجنيه، ويؤدي إلى استقرار في سعر صرف الدولار، عند الحدود الدنيا التى يشهدها خلال الفترة الأخيرة.


وأوضح "العدل" أن جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة، عملت على زيادة السياحة الوافدة، والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعبر عن نهضة مصر وتاريخها العريق، ويمثل عامل جذب للسياحتين المحلية والدولية، وهو ما يعزز من أداء قطاع السياسة، وقوة الاقتصاد القومي.


وأشار "العدل" إلى أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، زادت الحجوزات والوفود السياحية بشكل كبير، مما يساهم فى تحقيق مستهدفات القطاع، التى تصل إلى نحو 30 مليون سائح سنويا، بحلول 2030، نظرا لأن مصر تعد مقصدا سياحيا دوليا هاما.


ولفت "العدل" إلى أن جهود الدولة فى تنمية قطاع السياحة، تعمل على توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

