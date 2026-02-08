بشير العدل: نمو قطاع السياحة يعزز مصادر الدولة من النقد الأجنبي ويحقق التنمية المستدامة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن قطاع السياحة في مصر، شهد خلال الفترة الأخيرة، طفرة كبيرة، ساهمت وبشكل واضح في تعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

دعم القيادة السياسية

وقال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، إن قطاع السياحة يمثل أحد أهم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وقد شهد القطاع، بدعم القيادة السياسية، وجهود الحكومة نموا واضحا، ساهم في زيادة مساهمة القطاع في موارد الدولة من العملة الصعبة، حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار، إلى نحو 16 مليار دولار، مما يعزز من قيمة الجنيه، ويؤدي إلى استقرار في سعر صرف الدولار، عند الحدود الدنيا التى يشهدها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح "العدل" أن جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة، عملت على زيادة السياحة الوافدة، والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعبر عن نهضة مصر وتاريخها العريق، ويمثل عامل جذب للسياحتين المحلية والدولية، وهو ما يعزز من أداء قطاع السياسة، وقوة الاقتصاد القومي.



وأشار "العدل" إلى أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، زادت الحجوزات والوفود السياحية بشكل كبير، مما يساهم فى تحقيق مستهدفات القطاع، التى تصل إلى نحو 30 مليون سائح سنويا، بحلول 2030، نظرا لأن مصر تعد مقصدا سياحيا دوليا هاما.



ولفت "العدل" إلى أن جهود الدولة فى تنمية قطاع السياحة، تعمل على توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.