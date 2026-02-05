عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بـ ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار في يناير 2026.

ولم تعرض القناة تفاصيل آخرى عن الخبر العاجل.

وفي وقت سابق واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.