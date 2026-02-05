قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
أحمد البهى

صحاب الأرض.. واحد من الأعمال المُنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم.. 

قصة مسلسل صحاب الأرض: 

مسلسل صحاب الأرض، يقدم قصة حب تولد في غزة، في قلب العنف والدمار من أحداث مُستوحاة من الواقع، إذ يتحوّل الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

حيث تدور أحداث العمل حول طبيبة تذهب متطوعة للعمل في مستشفيات غزة، وهناك تقابل رجل فلسطيني يقاوم العدوان. 

أبطال مسلسل صحاب الأرض

المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي. 

وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

قنوات العرض وعدد الحلقات: 

العمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه علي عدد من القنوات الفضائية ومنها dmc و الحياة ، بالإضافة إلى منصة watch it، وقناة دبي ومنصة دبي بلس. 


 

تغير الاسم: 

العمل كان من المقرّر أن يحمل اسم تحت الحصار، قبل أن يتم تغيره إلى صحاب الأرض. 

هل تم التصوير في غزة؟  
 

العمل تم تصويره مشاهده بشكل كامل في مصر، حيث تم بناء ديكورات تضاهي الأماكن الحقيقة. 

صحاب الارض مسلسل صحاب الارض منة شلبي

