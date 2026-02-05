حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمادة خطاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة واعمال التأمين والنظافة بياناً إعلاميا حول ما اثير عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشان الشكوى المقدمة على العربة رقم ( ١٠ ) بالقطار رقم ۲۰۰۸ (الاسكندرية / (اسوان) بتاريخ 1/2/2026 والتي تتضمن وجود بعض حشرات بق وذلك اثناء تحركه من الإسكندرية في طريقه الى اسوان.

حيث توضح الشركة الحقائق التالية:- 

1. العربة المشار اليها تم دخولها للخدمة بعد اجراء عمره لها بورشة كوم ابي راضي في فبراير ۲۰۲۵ وتم تشغيلها على القطار رقم ( ۹۱۳ ) و منذ دخولها للخدمة وحتى تاريخ الشكوى لم يرصد عليها أي شكاوي سواء بق أو أي حشرات .

2. القطار تحرك برقم ۹۱۷ من القاهرة الى الإسكندرية بتاريخ 31/1/2026 ولم يتم رصد أي شكاوي خلال هذه الرحلة .

3. تم استكمال رحلة القطار من الإسكندرية الى اسوان برقم ۲۰۰۸ حيث تم رصد الشكوى المشار اليها قبل دخول القطار محطة بني سويف .

4. فور تلقى الشكوى تم مقابلة القطار بواسطة طاقم المكافحة بمحطة أسيوط واجراء مكافحة سريعة للعربة والقطار بالكامل 

5. كما تم إعادة اعمال المكافحة المركزة للقطار بالكامل مع التركيز على العربة المشار اليها اثناء تواجده بموقع اسوان علما بانه لم يتم رصد أي شكوى بهذا الخصوص من قبل 

6. بتاريخ1/2/2026 تحرك القطار من اسوان الى القاهرة ( ورشة الاسباني ) ولم يرصد أي شكوى عليه حيث تم مقابلة القطار بالورشة بواسطة لجنة من الشركة وخدمة العملاء ومسئولي الورشة ولم يتم رصد وجود أي حشرات بالقطار او العربة المشار  اليها .

7. تؤكد الشركة ان هذا الحدث حادث طارئ وان كافة قطارات السكك الحديدية يتم تطهيرها واعمال النظافة بها على مدار الساعة لتقديم اعلى مستوي الخدمة لجمهور الركاب لتتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع السكك الحديدية

