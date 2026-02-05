قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أزمة بين فرنسا والمكسيك بسبب عنصرية لاعب الأهلي السعودي السابق

آلان سانت ماكسيمان
آلان سانت ماكسيمان
إسلام مقلد

تفجرت أزمة جديدة بطلها الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لاعب الأهلي السعودي السابق، بعد رحيله السريع عن نادي كلوب أمريكا المكسيكي، في واقعة أثارت جدلا واسعًا وتوترا جماهيريا بين المكسيك وفرنسا.

وكان سانت ماكسيمان قد انتقل إلى كلوب أمريكا عقب رحيله عن الأهلي، قبل أن ينهي تعاقده بعد فترة قصيرة، معللا قراره بتعرضه وأطفاله لإساءات عنصرية، وهو ما دفعه للمطالبة بالرحيل الفوري عن النادي.

رفض وغضب واسع من جانب جماهير المكسيك

غير أن رواية اللاعب قوبلت برفض وغضب واسع من جانب جماهير المكسيك، التي اتهمته باختلاق قصة العنصرية كذريعة للعودة إلى فرنسا، معتبرة أن قراره لم يكن سوى هروب مبكر من التجربة.

الانتقال إلى نادي لانس الفرنسي

وبعد مغادرته المكسيك، انضم سانت ماكسيمان رسميًا إلى نادي لانس الفرنسي، لكن الهجوم الجماهيري لم يتوقف، حيث تعرض اللاعب لسيل من الإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى إغلاق التعليقات على حساباته الشخصية.

بيان نادي لانس الفرنسي

في المقابل، أصدر نادي لانس بيانا رسميا أعلن فيه دعمه الكامل للاعب، مدينا الحملات المسيئة والعنصرية التي يتعرض لها، ومؤكدًا رفضه التام لأي ممارسات تمس كرامة اللاعبين أو عائلاتهم.

ولا تزال حالة الغضب مسيطرة على الشارع الكروي المكسيكي، وسط تمسك الجماهير بموقفها الرافض لرواية اللاعب، في أزمة مفتوحة قد تتجاوز حدود الملاعب وتلقي بظلالها على صورة التجربة الاحترافية بين القارتين.

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة "شيني" بالقليوبية.. صور

وزير البترول يكرم فريق توطين إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة

إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة.. وزير البترول يكرم فريق التوطين

حصاد وزارة قطاع الأعمال العام في يناير الماضي

نشاط مكثف لوزارة قطاع الأعمال العام خلال يناير الماضي.. صور

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

