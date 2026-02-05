أزمة بين فرنسا والمكسيك بسبب عنصرية لاعب الأهلي السعودي السابق

تفجرت أزمة جديدة بطلها الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لاعب الأهلي السعودي السابق، بعد رحيله السريع عن نادي كلوب أمريكا المكسيكي، في واقعة أثارت جدلا واسعًا وتوترا جماهيريا بين المكسيك وفرنسا.

وكان سانت ماكسيمان قد انتقل إلى كلوب أمريكا عقب رحيله عن الأهلي، قبل أن ينهي تعاقده بعد فترة قصيرة، معللا قراره بتعرضه وأطفاله لإساءات عنصرية، وهو ما دفعه للمطالبة بالرحيل الفوري عن النادي.

رفض وغضب واسع من جانب جماهير المكسيك

غير أن رواية اللاعب قوبلت برفض وغضب واسع من جانب جماهير المكسيك، التي اتهمته باختلاق قصة العنصرية كذريعة للعودة إلى فرنسا، معتبرة أن قراره لم يكن سوى هروب مبكر من التجربة.

الانتقال إلى نادي لانس الفرنسي

وبعد مغادرته المكسيك، انضم سانت ماكسيمان رسميًا إلى نادي لانس الفرنسي، لكن الهجوم الجماهيري لم يتوقف، حيث تعرض اللاعب لسيل من الإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى إغلاق التعليقات على حساباته الشخصية.

بيان نادي لانس الفرنسي

في المقابل، أصدر نادي لانس بيانا رسميا أعلن فيه دعمه الكامل للاعب، مدينا الحملات المسيئة والعنصرية التي يتعرض لها، ومؤكدًا رفضه التام لأي ممارسات تمس كرامة اللاعبين أو عائلاتهم.

ولا تزال حالة الغضب مسيطرة على الشارع الكروي المكسيكي، وسط تمسك الجماهير بموقفها الرافض لرواية اللاعب، في أزمة مفتوحة قد تتجاوز حدود الملاعب وتلقي بظلالها على صورة التجربة الاحترافية بين القارتين.