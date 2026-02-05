أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت إم جي العالمية عن مواصفات السيارة MG Cyberster، وهي سيارة كهربائية رياضية تعكس توجه العلامة نحو الدمج بين التصميم الجريء والتقنيات المتقدمة في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

لتصبح سائق ماهر يجب التركيز العديد من الأمور الهامة ومنها، الحفاظ علي الهدوء، والتوقع، والالتزام بقواعد المرور، وحافظ على مسافة أمان، وراقب النقاط العمياء، وتجنب تشتت الانتباه بالهاتف.

السيارات في الماضي كانت تنتج بـ مشغل أقراص CD، وذلك من أجل ان تستمتع بصوت نقي بعيد عن تقطعات البلوتوث، ولكن تلك اللحظات أصبحت جزء من التاريخ، لان سيارات موديل 2025 و سيارات 2026 التي تنتج اليوم لا يوجد بها مدخل CD في لوحة القيادة.

أعلنت شركة بايك عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل عددها إلي 1137 سيارة من طراز بايك D50 ، وتنتمي D50 لفئة السيارات السيدان .