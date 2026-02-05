قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت إم جي العالمية عن مواصفات السيارة MG Cyberster، وهي سيارة كهربائية رياضية تعكس توجه العلامة نحو الدمج بين التصميم الجريء والتقنيات المتقدمة في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

لتصبح سائق ماهر يجب التركيز العديد من الأمور الهامة ومنها، الحفاظ علي الهدوء، والتوقع، والالتزام بقواعد المرور، وحافظ على مسافة أمان، وراقب النقاط العمياء، وتجنب تشتت الانتباه بالهاتف.

السيارات في الماضي كانت تنتج بـ مشغل أقراص CD، وذلك من أجل ان تستمتع بصوت نقي بعيد عن تقطعات البلوتوث، ولكن تلك اللحظات أصبحت جزء من التاريخ، لان سيارات موديل 2025 و سيارات 2026 التي تنتج اليوم لا يوجد بها مدخل CD في لوحة القيادة.

أعلنت شركة بايك عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل عددها إلي 1137 سيارة من طراز بايك D50 ، وتنتمي D50 لفئة السيارات السيدان .

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

