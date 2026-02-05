لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD | تفاصيل

السيارات في الماضي كانت تنتج بـ مشغل أقراص CD، وذلك من أجل ان تستمتع بصوت نقي بعيد عن تقطعات البلوتوث، ولكن تلك اللحظات أصبحت جزء من التاريخ، لان سيارات موديل 2025 و سيارات 2026 التي تنتج اليوم لا يوجد بها مدخل CD في لوحة القيادة.

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD

- ثورة الخدمات السحابية :

السبب الرئيسي يعود إلي سيطرة تطبيقات مثل ابل ميوزك (Apple Music) و سبوتيفاي (Spotify) و يوتيوب ميوزيك (YouTube Music) علي شركات السيارات، بالاضافة الي انه تم توفر الإنترنت السريع في معظم السيارات الحديثة، وأصبح الوصول لملايين الأغاني بضغطة زر أسهل بكثير من حمل حقيبة مليئة بالأقراص التي تتعرض للخدش.

- صراع المليمترات :

تصميم السيارات الحديثة يحتاج إلي كل مليمتر في لوحة القيادة، ومشغل أقراص CD يعتبر قطعة ميكانيكية ضخمة تأخذ حيز خلف الشاشات الكبيرة وبإزالته، يوفر المهندسون مساحة لأنظمة التبريد، أو شاشات أكبر، أو حتى تقليل وزن السيارة لزيادة كفاءة استهلاك الوقود خاصة في السيارات الكهربائية.

- تعقيد الصيانة :

مشغل الأقراص هو جهاز ميكانيكي بامتياز، ويحتوي على محركات، وعدسات ليزر، وتروس، وهذه القطع معرضة للتلف بسبب الاهتزازات وحرارة السيارة، مما يعني تكاليف صيانة إضافية، والاكيد ان الشركات السيارات كانت ترغب في التخلص منها منذ زمن.

- الهواتف الذكية أصبحت هي العقل :

بوجود تقنيات مثل ابل كار بلاي (Apple CarPlay) و اندرويد اوتو (Android Auto) حولت شاشة السيارة إلى مجرد مرآة لهاتفك، وشركات السيارات أدركت أن المستخدم يفضل واجهة هاتفه المألوفة على أي نظام وسائط قديم، مما جعل مشغل الـ CD يبدو كقطعة من العصر الحجري.

- نبذة عن الـ CD :

الـ CD عبارة عن قرص مضغوط أو المدمج - Compact Disc هو وسيط تخزين بصري رقمي دائري الشكل، ومصنوع من بلاستيك البولي كربونات بقطر 12 سم، وطور في أوائل الثمانينيات لتخزين وتسجيل الصوت، وتوسع استخدامه ليشمل ملفات الكمبيوتر (CD-ROM)، والصور، والفيديو بسعة تخزينية تصل عادة إلى 700 ميجابايت.