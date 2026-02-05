قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا هايلاندر الكهربائية 2026 في السعودية

تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026، وتنتمي هايلاندر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

محرك تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

يمكن لسيارة تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها قوة 350 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثانية، وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة لاستعادة 80% من الطاقة في غضون 25 دقيقة، وبها نظام دفع رباعي ذكي (AWD) يوزع العزم بين العجلات في أجزاء من الثانية لضمان الثبات فوق الرمال الخفيفة.

تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

مواصفات تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

تحتيو سيارة تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، أنظمة التبريد الخاصة بالبطارية لتناسب المناخ الصحراوي القاسي، وبها نظام Active Ride الذي يتكيف مع تضاريس الطريق لضمان ثبات عالي للعائلات أثناء السفر، وبها شاشات OLED بدقة 4K تدعم الخرائط المحلية المحدثة لشوارع الرياض وجدة، وبها باقة “Toyota Safety Sense 4.0” التي تشمل القيادة شبه الذاتية في الطرق السريعة .

تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

سعر تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026 تباع بسعر 225 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026 تباع بسعر 310 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتحولت من مصنع للأنوال الآلية (تويودا) إلى عملاق عالمي للسيارات، وأنتجت أول سيارة (AA) عام 1936.

تويوتا هايلاندر الكهربائية موديل 2026

يتميز تاريخ تويوتا بالابتكار المستمر، والتركيز على الجودة والاعتمادية، وإدخال نظم إنتاج فعالة (Just-in-Time)، لتصبح اليوم واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم ورمزاً للسيارات الهجينة .

وجدير بالذكر ان تويوتا اليوم توسعت لتشمل علامات تجارية مثل لكزس، ودايهاتسو، وهينو، وتدير اليوم عشرات المصانع حول العالم. 

