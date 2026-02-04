قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب سكودا أوكتافيا A5 سعرها 300 ألف جنيه

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006
سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 الخارجية

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

تمتلك سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية، وبها مساحات زجاج .

محرك سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 380 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 الداخلية

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

زودت مقصورة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكيف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب، واضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

سعر سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

