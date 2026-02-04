سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

كشفت شركة “مازدا” رسميًا في مطلع شهر فبراير 2026 عن وصول سيارتها الأكثر مبيعًا "CX-5" إلى حاجز الـ 5,000,000 وحدة من حيث الإنتاج والمبيعات العالمية.

وبهذا الإنجاز، تصبح هذه السيارة الكروس أوفر المدمجة هي الطراز الثالث فقط في تاريخ الشركة الذي يحقق هذا الرقم، لتنضم إلى قائمتي "مازدا 323" (التي حققت الرقم في عام 1986) و"مازدا 3" (التي حققته في عام 2016).

وتجدر الإشارة إلى أن "CX-5" هي الأسرع وصولاً لهذا الإنجاز بين طرازات مازدا التي تعتمد لغة تصميم "كودو" وتقنيات "سكاي أكتيف".

تحول السوق العالمي نحو فئة الكروس أوفر

يعكس نجاح "مازدا CX-5" الذي بدأ منذ إطلاق جيلها الأول في عام 2011، التحول الجذري في ذوق المستهلك العالمي من سيارات السيدان التقليدية إلى فئة الـ SUV والكروس أوفر.

وبينما قررت شركات كبرى مثل "فورد" إيقاف إنتاج معظم طرازات السيدان في السوق الأمريكي، واصلت "CX-5" توسعها لتباع في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، محققة أعلى معدلات مبيعات للشركة بفضل توازنها بين التصميم الرياضي والاعتمادية العملية.

الجيل الثالث لعام 2026.. بداية حقبة جديدة

تستعد مازدا لإطلاق الجيل الثالث الجديد كليًّا من "CX-5" في أسواق أمريكا الشمالية واليابان خلال ربيع عام 2026.

ويأتي الموديل الجديد بأبعاد أكبر؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات بنحو 3 بوصات (حوالي 7.6 سم)، مما وفر مساحة أوسع لركاب المقاعد الخلفية وحجم تخزين أكبر في الشنطة.

كما تم تزويد المقصورة بأحدث التقنيات، منها شاشة وسطية ضخمة مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام "جوجل" المدمج (Google Built-in)، مما يجعلها الأكثر تطورًا في تاريخ هذا الطراز.

منظومات دفع متطورة وخيارات هجينة

في خطوة لمواكبة تطلعات الاستدامة لعام 2026، سيتوفر الجيل الثالث بمحرك "سكاي أكتيف G" سعة 2.5 لتر يولد قوة 187 حصانًا، مع نظام دفع كلي "i-Activ AWD" كتجهيز قياسي.

كما أكدت مازدا عزمها تقديم نسخة هجينة من تطويرها الخاص لاحقًا، لتكون حلاً مثاليًا للباحثين عن توفير استهلاك الوقود دون التضحية بمتعة القيادة الديناميكية التي تشتهر بها العلامة.

وبذلك، تواصل "CX-5" كتابة تاريخها كأهم طراز في تشكيلة مازدا الحديثة وأحد أنجح السيارات اليابانية عالميًا.