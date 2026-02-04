قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

مازدا
مازدا
عزة عاطف

كشفت شركة “مازدا” رسميًا في مطلع شهر فبراير 2026 عن وصول سيارتها الأكثر مبيعًا "CX-5" إلى حاجز الـ 5,000,000 وحدة من حيث الإنتاج والمبيعات العالمية. 

وبهذا الإنجاز، تصبح هذه السيارة الكروس أوفر المدمجة هي الطراز الثالث فقط في تاريخ الشركة الذي يحقق هذا الرقم، لتنضم إلى قائمتي "مازدا 323" (التي حققت الرقم في عام 1986) و"مازدا 3" (التي حققته في عام 2016). 

وتجدر الإشارة إلى أن "CX-5" هي الأسرع وصولاً لهذا الإنجاز بين طرازات مازدا التي تعتمد لغة تصميم "كودو" وتقنيات "سكاي أكتيف".

تحول السوق العالمي نحو فئة الكروس أوفر

يعكس نجاح "مازدا CX-5" الذي بدأ منذ إطلاق جيلها الأول في عام 2011، التحول الجذري في ذوق المستهلك العالمي من سيارات السيدان التقليدية إلى فئة الـ SUV والكروس أوفر. 

وبينما قررت شركات كبرى مثل "فورد" إيقاف إنتاج معظم طرازات السيدان في السوق الأمريكي، واصلت "CX-5" توسعها لتباع في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، محققة أعلى معدلات مبيعات للشركة بفضل توازنها بين التصميم الرياضي والاعتمادية العملية.

الجيل الثالث لعام 2026.. بداية حقبة جديدة

تستعد مازدا لإطلاق الجيل الثالث الجديد كليًّا من "CX-5" في أسواق أمريكا الشمالية واليابان خلال ربيع عام 2026. 

ويأتي الموديل الجديد بأبعاد أكبر؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات بنحو 3 بوصات (حوالي 7.6 سم)، مما وفر مساحة أوسع لركاب المقاعد الخلفية وحجم تخزين أكبر في الشنطة. 

كما تم تزويد المقصورة بأحدث التقنيات، منها شاشة وسطية ضخمة مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام "جوجل" المدمج (Google Built-in)، مما يجعلها الأكثر تطورًا في تاريخ هذا الطراز. 

منظومات دفع متطورة وخيارات هجينة

في خطوة لمواكبة تطلعات الاستدامة لعام 2026، سيتوفر الجيل الثالث بمحرك "سكاي أكتيف G" سعة 2.5 لتر يولد قوة 187 حصانًا، مع نظام دفع كلي "i-Activ AWD" كتجهيز قياسي. 

كما أكدت مازدا عزمها تقديم نسخة هجينة من تطويرها الخاص لاحقًا، لتكون حلاً مثاليًا للباحثين عن توفير استهلاك الوقود دون التضحية بمتعة القيادة الديناميكية التي تشتهر بها العلامة. 

وبذلك، تواصل "CX-5" كتابة تاريخها كأهم طراز في تشكيلة مازدا الحديثة وأحد أنجح السيارات اليابانية عالميًا. 

مازدا مبيعات مازدا CX 5 مواصفات مازدا CX 5 2026 سعر مازدا CX 5 محرك سكاي أكتيف سيارات SUV الأكثر مبيعًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

الأهلي

توروب يثير الجدل بعد تصريحاته عن كوكا عقب مباراة البنك الأهلي.. فيديو

السرطان

أسباب انتشار السرطان في العصر الحديث.. تفاصيل

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ قصف مدفعي وجوي شمال قطاع غزة

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد