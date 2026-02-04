قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
الزمالك يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 2-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي مكثف، معتمدًا على تحركات وانطلاقات ناصر منسي وآدم كايد، حيث كاد الأخير أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما أهدر فرصة محققة في الدقائق الأولى. 

في المقابل، لجأ فريق كهرباء الإسماعيلية إلى الدفاع المنظم لمحاولة امتصاص ضغط الأبيض وعرقلة هجماته المبكرة.

الزمالك يفرض الاستحواذ

شهدت الدقائق التالية حالة من الهدوء النسبي في الأداء، مع استمرار استحواذ الزمالك على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى كهرباء الإسماعيلية، بينما حاول الأخير الخروج من مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكانت أبرز محاولاته تسديدة للاعب إسلام عبد النعيم.

أهداف الشوط الأول

وفي الدقيقة 38، نجح الزمالك في ترجمة تفوقه الهجومي إلى هدف التقدم عن طريق أحمد شريف، قبل أن يعزز عدي الدباغ النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43. وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من تقليص الفارق بعدما سجل السيد أسامة هدفًا بالخطأ في مرماه.

تشكيل الزمالك

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم
  • خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد
  • خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

ومن المنتظر أن تشهد أحداث الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتعديل النتيجة أو تعزيزها في ظل المنافسة القوية على نقاط المباراة.

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
علاج الام اللثة
أفضل 5 سيارة SUV
